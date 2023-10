Verona-Napoli, Gazzetta: Osimhen in dubbio, Garcia pronto a cambiare modulo

Notizie calcio. Il Napoli e Rudi Garcia restano in attesa di conoscere le condizioni di Victor Osimhen, uscito anzitempo ieri nell'amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita.

In vista di Verona-Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Garcia starebbe pensando anche ad un cambio modulo qualora Osimhen non dovesse recuperare:

In questi giorni a Castel Volturno Giovanni Simeone si è allenato con la solita “garra” che tutti gli riconoscono. Il centravanti argentino per mentalità dà sempre il massimo per farsi trovare pronto. Sinora le occasioni sono state pochine, ma lui ha cercato sempre di coglierle. Ha già segnato un gol con l’Udinese, come al solito partendo dalla panchina, e comunque nei minuti in campo ha sempre cercato di inquadrare la porta. Il principale indiziato, se Osimhen non recuperasse, è proprio il Cholito che a Lecce è partito titolare. Ma in alternativa c’è anche Giacomo Raspadori, che non manca occasione per rimarcare che si trova più a suo agio centralmente. Con l’assenza di Anguissa, infortunato, Garcia potrebbe optare per un 4-2-3-1 con il bolognese alle spalle dell’argentino.