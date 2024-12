Tuttosport - Spogliatoio calcio Napoli: sdoganato un nuovo slogan, c'entra Conte

Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport nello spogliatoio degli azzurri è stato sdoganato un nuovo slogan. Accadde già nell'anno dello scudetto quando tutto lo spogliatoio appoggiò in toto la frase di Luciano Spalletti "Tutto per lei". Anche adesso sembra esserci un'altra espressione destinata a diventare famosa.

Slogan spogliatoio calcio Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Ha preso forma un nuovo slogan nello spogliatoio del Napoli. Dall’ormai celebre “tutto per lei”, un must nell’era Spalletti, si è passati al “tutti con lui”. Dove il “tutti” è riferito allo spogliatoio e “lui” è soltanto Antonio Conte. Questa metamorfosi ha trovato il primo e autorevole portavoce nel presidente De Laurentiis, che ha definito il massiccio turnover adottato nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio come «una lezione di vita sportiva per la squadra». E’ come un mantra che serve per cancellare immediatamente la sconfitta patita giovedì per battere stavolta la squadra di Baroni sul terreno del Maradona, dove gli azzurri hanno collezionato finora 6 vittorie su 7 incontri e hanno subito soltanto 5 reti".