Tuttosport - Sondaggio Torino per Italiano: c'è anche il Bologna su di lui

Napoli - Come si legge su Tuttosport su Vincenzo Italiano c'è stato un sondaggio anche da parte del Torino. Sul tecnico, che piace molto al napoli, ci sarebbe anche il Bologna che perderà Thiago Motta

"E Italiano, per rispetto della Fiorentina, si rimise alle decisioni del suo club. Adesso il tecnico desidera spiccare il volo: e l’interesse rinnovato di una big come il Napoli non può che inorgoglirlo, intrigarlo. Ma anche lui deve aspettare qualcuno: De Laurentiis. Che a sua volta sta cercando di battere anche altre piste, in testa Conte.

Il presidente del Napoli prenderà una decisione finale su Italiano solo nel caso in cui Conte si defilasse. E così tutti aspettano tutti: De Laurentiis aspetta Conte, Italiano aspetta De Laurentiis, il Torino aspetta di capire cosa succede a Napoli, ma anche il Bologna aspetta le mosse del patron campano".