Tuttosport - Solo un turno di stop per Maignan nonostante il rosso diretto: ci sarà per Napoli-Milan

Ultime notizie Serie A - La pesante vittoria del Milan contro il Genoa ha lasciato strascichi polemici, specie in casa rossoblù con il duro attacco del presidente Alberto Zangrillo che ha messo nel mirino l’entrata di Mike Maignan su Ekuban che è poi costata il cartellino rosso al portiere milanista da parte dell’arbitro Piccinini, richiamato all’on field review dalla sala var.

Un rosso diretto, che però stando alle ultime notizie non gli farà saltare Napoli-Milan. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport:

"Oggi arriverà la sentenza del giudice sportivo sulla decisione presa da Piccinini, ma pare che non si andrà oltre ad una giornata di stop, che porterà Maignan a saltare la gara contro la Juventus così come lo farà Theo Hernandez, che al Ferraris ha preso la 5ª ammonizione in 7 partite disputate".