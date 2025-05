Pedullà: "Ipotesi Allegri o Pioli al Napoli, c'è un retroscena! Possibile addio di Conte"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, svela sul suo canale YouTube le strategie di calciomercato del Napoli, a partire dal futuro di Antonio Conte e l'eventuale nuovo allenatore al suo posto.

Mi chiedete in 10.000 al minuto cosa farà Conte. In questo momento non lo sanno né Conte né De Laurentis, o meglio, se uno dei due lo sapesse, nel caso specifico, Conte, evidentemente aspetterebbe la fine della stagione. Si parleranno, si confronteranno, è possibile che il matrimonio finisca, cioè non è una cosa campata per aria che se non dovessero trovarsi potrebbero anche decidere di salutarsi a prescindere dal contratto.

Quindi è una partita aperta, cioè non sarebbe sorprendente se andasse prima dell'Inter e dell'incontro con l'Inter al secondo anno era più fuori che dentro, poi si è incontrato e ha deciso di restare all'Inter. Dipenderà anche molto da altre situazioni. E la domanda è: chi potrebbe arrivare a Napoli se andasse via Conte. Sono stati fatti tanti nomi. Io credo che un nome che potrebbe essere cavalcato è quello di Massimiliano Allegri. Cerco di spiegarvi per quale motivo.

Massimiliano Allegri è stato attribuito a diversi club, almeno due o tre in Italia nel corso dell'ultimo mese, in qualche caso senza trattative, senza un qualcosa di concreto. Massimiliano Allegri è stato lo stesso allenatore che durante l'anno sabbatico, che che poi furono due gli anni sabbatici, due di Allegri, ricorderete, due di Spalletti e fu cercato da De Laurentis prima che De Laurentis andasse da Spalletti. E non ci furono gli accordi in quella situazione perché evidentemente Allegri aveva altre idee e probabilmente pensava che lo avrebbe richiamato Andrea Agnelli per andare ad allenare la Juventus. Adesso le cose possono essere cambiate. Possono essere cambiate perché Allegri ha voglia di ripartire probabilmente dall'Italia. È un nome che teniamo, che tengo, è un nome che ha un retroscena, ha un antefatto, è un nome che va seguito più in funzione Napoli che in funzione altri club. Avete visto che Allegri è stato accostato a club che in questo momento hanno altre idee.

Un nome che al Napoli piace anche quello di Pioli. Però qui vi devo raccontare una cosa che gli aspetti fiscali fanno la differenza, nel senso che il la Roma aveva cercato concretamente Pioli, come ha raccontato un mesetto fa circa il mio collega Gianluigi Longari, però i benefici fiscali quando stai allenando in Arabia sono i benefici fiscali che tu devi mantenere per un determinato periodo, altrimenti ritornando a lavorare in Italia rischieresti di perderli. ed è stato un po' le sono state queste un po' le motivazioni anche per quanto riguarda Mancini e la possibilità di tornare esattamente poche settimane, pochi mesi dopo la fine del suo rapporto con la nazionale arab. Quindi questi sono i nomi.

Allegri va tenuto in considerazione e Pioli è una soluzione che piace, ma dobbiamo aspettare il riscontro che ci sarà tra Conte e De Laurenze. Adesso capirete molto meglio di me quanto sia importante eh la lotta scudetto e la concentrazione è massima su quellobiettivo