Spalletti tra i più arrabbiati del caso Acerbi-Juan Jesus! Addio Europei in caso di condanna

Notizie calcio - Luciano Spalletti 'finge' in conferenza stampa provando a spegnere il fuoco con una difesa d'ufficio sulla questione. Eppure, come riportato da Tuttosport, è tra i più arrabbiati per il caso razzismo tra Acerbi e il suo ex giocatore al Napoli Juan Jesus. Il ct della Nazionale rischia di perdere il leader della difesa proprio quando gli Europei sono alle porte. Impensabile, in caso di condanna, che Acerbi possa giocare in maglia azzurra: tra l’altro, considerato che il centrale rischia un minimo di 10 giornate di stop, la squalifica andrebbe a impattare pure l’inizio del prossimo campionato. Assenza pesantissima per un’Italia che, complice l’eliminazione dal Mondiale, ha in molti suoi protagonisti dei debuttanti a certi livelli.