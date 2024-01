Soumarè-Napoli, Gazzetta: la reazione del calciatore. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono alla ricerca di un mediano da innestare subito in rosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Gli azzurri sono focalizzati su Soumarè, di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Siviglia.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Soumaré, di proprietà del Leicester ma in prestito al Siviglia, dove però non si è integrato bene. L’ipotesi Napoli lo affascina, serve adesso convincere il Siviglia a lasciarlo partire e poi col Leicester si proverà ad ereditare il diritto di riscatto degli andalusi, fissato in estate a 15 milioni. Idee chiare, ma serve accelerare. La corsa Champions non aspetta".