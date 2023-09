Sosta Nazionali, Garcia lavorerà a fondo con tre azzurri a Castel Volturno: i nomi

Notizie Napoli calcio. E' ufficialmente iniziata la settimana della sosta per le Nazionali, con il Napoli reduce dalla prima sconfitta stagionale contro la Lazio.

Ieri la squadra di Garcia è tornata ad allenarsi a Castel Volturno (senza 15 giocatori impegnati per il mondo). Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Meglio aspettare tutti gli altri e approfittare del fatto che Mario Rui, Juan Jesus e Natan sono rimasti qui per lavorare a fondo. A vario motivo, quelli da cui, alla ripresa, ci si aspetta di più: Rui ha fatto tre panchine ma è chiaro che le difficoltà di Olivera sono ora da tenere in conto. Così come gli affanni dell’ex romanista di affrontare avversari a campo aperto e con 50 metri da recuperare alle spalle.