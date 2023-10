Scommesse, il terrore di Zaniolo: "E ora che succede, mi arrestano?"

Notizie Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Nicolò Zaniolo e la vicenda scommesse:

"«E ora che succede, mi arrestano?». I terrori forse un po’ ingenui ma sicuramente sinceri di Nicolò Zaniolo si sono palesati nel momento in cui ha saputo che l’amico Sandro Tonali è rimasto chiuso per tre ore e mezza nelle segrete stanze del palazzo di giustizia di Torino, per un interrogatorio-fiume che in un senso o nell’altro segnerà un punto di svolta nell’indagine sul caso scommesse condotta dalla pm Manuela Pedrotta. «Nicolò, ma tu che hai fatto?» gli hanno chiesto per l’ennesima volta - la prima fu giovedì scorso, dopo il blitz della polizia a Coverciano - papà Igor, mamma Francesca, il suo agente Vigorelli e gli avvocati Tognozzi (penalista) e Conte (sportivo). La risposta del ragazzo, con il cuore in mano, è stata la stessa: «Ho giocato a poker e blackjack, mai sul calcio»"