Penalizzazione Juve, Sandulli: "Processo riaperto per le nuove indagini della Consob. La giustizia sportiva si muova in termini contingentati"

Calcio Napoli - Piero Sandulli, ex Presidente della Caf ai tempi di Calciopoli, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport sul caso Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Perché non l’ha sorpresa la revocazione delle sentenze sul caso plusvalenze?

Perché da tempo, al pari di diversi altri colleghi, sostengo che il contenitore delle società quotate in Borsa mal si sposi con le società sportive. E la fattispecie attuale della Juventus, una volta di più, lo testimonia. Nel senso che la revocazione prima e la sentenza poi si sono basati sugli elementi emersi nel corso degli accertamenti prodotti dalla Consob, che per definizione può naturalmente vigilare sui soli club presenti a Piazza Affari".

A proposito: una penalizzazione comminata a stagione in corso, su cui pendono ulteriori gradi di giudizio, non rischia di creare imbarazzi come suggerito anche da De Siervo nei giorni scorsi?

"La giustizia sportiva ha il dovere di muoversi entro termini contingentati. In virtù di questa caratteristica, per esempio, ai tempi di Calciopoli la Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni era intervenuta già nell’ottobre 2006, mentre la giustizia ordinaria è arrivata ad analogo grado nel 2015".