Partono i lavori in Curva B, stanziati 112 mila euro: sarà interdetta un'area ai tifosi, i dettagli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta una notizia in merito all'inizio di alcuni lavori in Curva B allo stadio Maradona:

"Ieri dalla giunta comunale è arrivato il via libera ai lavori di messa in sicurezza di un settore delle gradinate della Curva B inferiore dello stadio. « La verifica condotta dal Comune allo stadio Maradona — si legge in una nota diramata da Palazzo San Giacomo — ha evidenziato in uno dei settori della Curva B inferiore alcuni avvallamenti dei gradoni. Per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza occorrerà un mese e mezzo di tempo, e sarà eseguito sotto il diretto controllo del Servizio tecnico Edilizia sportiva dell’Area Patrimonio del Comune: verrà delimitata e quindi interdetta ai tifosi solo la parte interessata dai lavori » . Il costo complessivo dei lavori necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza è di 112mila euro".