"Combina troppo poco ed è assente in fase di non possesso". Kvara deludente contro il Barça: le pagelle

Napoli - Prestazione al di sotto della sufficienza per Khvicha Kvaratskhelia ieri contro il Barcellona. Il numero 77 di Francesco Calzona non ha brillato durante tutta la partita dove Koundé l'ha controllato praticamente in modo perfetto disinnescando sul nascere qualsiasi tipo di tentativo di giocata del calciatore georgiano. Le pagelle dei quotidiani giudicano in modo negativa la prova di Kvara.

Barcellona Napoli 3 1, le pagelle di Kvaratskhelia