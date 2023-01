Osimhen, valore quasi raddoppiato! Il Manchester United non molla: spunta la chiara volontà del giocatore

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen è sempre più decisivo per questo Napoli. Il bomber nigeriano, attuale capocannoniere in Serie A, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista e per questo motivo ha attirato su di sè le attenzioni di diverse big europee.

Calciomercato Napoli, valutazione Osimhen

Di Osimhen ne ha parlato l'edizione odierna de Il Messaggero, analizzando il presente ed il futuro del centravanti del Napoli. Il Manchester United non lo ha mai eliminato dalla lista dei desideri, ma il prezzo è quasi raddoppiato: 100 milioni non bastano più, il Napoli lo valuta 150, ma il discorso è rinviato a giugno. Osimhen non vuol sentire parlare di futuro. il suo unico pensiero è regalare lo scudetto alla città e ai tifosi.