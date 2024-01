CorSport - Rilancio in extremis di ADL per convincere Zielinski! Ingaggio più alto con clausola da 20 milioni: la risposta di Piotr

Calciomercato Napoli - Disperato rilancio di De Laurentiis per Zielinski scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che rivela l'ultimo tentativo fatto dal presidente del Napoli verso il calciatore polacco con contratto in scadenza a giugno.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Il rilancio era atteso ed è arrivato: il Napoli, cioè De Laurentiis, ha provato a riaprire la trattativa con Piotr Zielinski, contratto in scadenza il 30 giugno e dunque lo status di svincolato dall’inizio di gennaio in assenza di rinnovo, ma la situazione non è cambiata. Picche, per ora, la risposta del centrocampista polacco al cospetto della proposta del presidente: prolungamento di un anno (2025), ingaggio da 5 milioni di euro che migliora leggermente quello attuale da 4,8 e poi l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni. E la prospettiva è svanita così. Ormai quasi, definitivamente sfumata: a maggior ragione dopo il rifiuto del giocatore all’ultimo affondo di De Laurentiis".