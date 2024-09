Moviola Juve-Napoli 0-0, CdS - Rebus Olivera, manca un giallo a Politano. Niente rigore su Buongiorno

La moviola del Corriere dello Sport promuove la direzione di gara dell'arbitro Doveri al quale viene dato un 6 in pagella. C'è però da valutare il rebus Olivera ed inoltre manca un giallo a Politano.

Moviola Juve Napoli 0 0

Napoli - Ecco la moviola del Corriere dello Sport per Juve Napoli 0-0:

"Cross di Koopmeiners, in area del Napoli intervento di Buongiorno, che tenta il colpo di testa, il pallone sfiora pericolosamente la mano sinistra ma non c’è tocco, neanche una leggera strusciata, il pallone non cambia mai la propria rotazione. Ci fosse stata, sarebbe stato rigore.

Motta trova il giallo e protesta perché legge il tocco di Olivera come un retropassaggio volontario che Caprile agguanta con le mani in presa bassa (avrebbe potuto, nel dubbio, spazzare con i piedi). L’episodio non è chiarissimo, sembrerebbe trattarsi di retropassaggio (sembra che il giocatore orienti il piede) ma anche un errato stop in area. Doveri è per quest’ultima interpretazione. In caso di fallo, punizione in area col pallone spostato sulla linea dell’area di porta. Altro dubbio, l’entrata di Politano su Bremer: piede alto, punto di impatto brutto, ma non c’è velocità e intensità, manca un giallo".