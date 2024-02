Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino svela un retroscena legato alla gestione del caso Osimhen da parte di Walter Mazzarri:

Mazzarri continua a non convincere

"Mazzarri è convinto di non aver battuto il Genoa per "una mezza sbavatura". Se in campo non convince, anche fuori sembra sbandare. Non solo per la gestione del caso Osimhen (la società lo ha lasciato da solo). Ma davvero si fa fatica a salvare qualcosa della prestazione con il Genoa".