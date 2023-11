Libero - De Laurentiis ha contattato anche Favre, Gallardo e Lopetegui

Calcio Napoli - Secondo quanto pubblicato dal quotidiano Libero, De Laurentiis avrebbe contattato anche altri tre nomi nuovi per dargli la panchina del Napoli:

"Il primo messaggio è stato inviato a Tudor, favorito e in attesa. Il secondo a Favre. Il terzo a Gallardo, ex River Plate. Il quarto a Lopetegui. Del quinto non c’è stato bisogno: Walter Mazzarri accetterebbe un contratto fino a fine stagione, costa poco, conosce Napoli e, soprattutto, De Laurentiis. La decisione arriverà nel giro di due giorni e non sarà peggiorativa perché il Napoli era già peggiorato in estate. Il campo è lì a dimostrarlo".