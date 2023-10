Infortunio Osimhen: sospiro di sollievo Napoli, ecco di che si tratta

Napoli - Si è fatto male Victor Osimhen nel Napoli ma in Nazionale con la sua Nigeria. Questa la notizia che nelle ultime ore di ieri sera ha spaventato il Napoli e i suoi tifosi. Ora però viene svelato il motivo del suo cambio.

Infortunio Osimhen: la risposta degli esami

In queste ore arriverà la risposta degli esami per l'infortunio di Osimhen, ma dagli attimi di timore è tutto già rientrato. Perché Victor Osimhen nella partita tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita di Mancini, è stato costretto ad uscire a inizio ripresa per crampi, nulla di grave.