TMW - Napoli-Meluso, scaduta l’opzione di rinnovo: via libera per l'arrivo di Manna

Calciomercato Napoli. Mauro Meluso e il Napoli, addio a fine stagione. Come riportato da TMW, entro il 30 aprile Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto esercitare l’opzione di rinnovo del contratto del direttore sportivo. Il patron, come era immaginabile, non l’ha esercitata e così l’ultimo passaggio formale sarà la scadenza del contratto a giugno con il conseguente addio.

Via libera quindi per Giovanni Manna, che dal 1 luglio assumerà l’incarico di direttore sportivo degli azzurri. E per Meluso si accende già il mercato…