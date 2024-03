CorSport - Osimhen resta a rischio per Inter-Napoli: può saltare anche la convocazione con la Nigeria

Victor Osimhen è in forte dubbio per Inter-Napoli. L'attaccante è stato convocato per la sfida di questa sera a Milano, ma le sue condizioni sotto tutte da verificare. In casa Napoli vige la massima prudenza sull'attaccante nigeriano che deve smaltire al meglio un affaticamento muscolare capitatogli proprio dopo la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Inter-Napoli. Osimhen a rischio

Osimhen salta Inter Napoli

Napoli - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Osimhen sosterrà il provino decisivo questa mattina in hotel quando la squadra farà il consueto risveglio muscolare. Le sensazioni non sono delle migliori, ma solo Victor potrà dire se sarà arruolabile oppure no. A questo punto - sottolinea il quotidiano - è a rischio anche la convocazione in nazionale di VO9 il quale è stato convocato per disputare le gare contro il Ghana venerdì e poi il Mali il 26 marzo.

Calzona dunque attende di sapere la risposta di Victor questa mattina per capire se potrà contare su di lui oppure no questa sera allo stadio Meazza. Un problema di non poco conto in questa fase cruciale della stagione.