Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla corsa Scudetto di questa stagione:



"I risultati dicono del resto che il Napoli non può essere più considerato una meteora in testa alla classifica e va preso viceversa molto più sul serio. Il gioco proprio per questo motivo si sta facendo sempre più duro e non sono dunque casuali le polemiche legate agli arbitraggi che hanno accompagnato le ultime due gare degli azzurri, con Inter e Roma".