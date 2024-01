Gazzetta svela: ecco in ordine di preferenza i tre nomi graditi al Napoli per la difesa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela l'ordine di preferenza del napoli per quanto riguarda i nomi per il ruolo di difensore centrale:

"Resta quindi viva la pista Mangala, che potrebbe arrivare in prestito dal Nottingham Forest; il giocatore piace anche alla Juventus. Per quanto riguarda un innesto al centro della difesa, i nomi considerati restano Neuhen Perez dell’Udinese, Arthur Theate del Rennes e Lilian Brassier del Brest (seguito anche da Milan e Monaco), rigorosamente in ordine di preferenza".