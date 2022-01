Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti dopo Tuanzebe si aspetta altri arrivi. Oltre al terzino sinistro, l'allenatore ha chiesto un mediano.

"Axel Tuanzebe è di fatto un nuovo giocatore del Napoli. Il primo rinforzo per Spalletti che si augura anche non sia l'ultimo visto che serve un terzino sinistro e il tecnico toscano ha chiesto anche un mediano, ma difficilmente sarà accontentato in tutto"