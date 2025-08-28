Meret e Milinkovic-Savic su una graticola: resterà solo uno per la porta del Napoli

Rassegna Stampa  
Meret SavicMeret Savic

Perché far finta di niente? Eh già: senti Meret e pensi alla dura legge dei portieri (del Napoli), l'un contro l'altro su una graticola che resterà rovente sino all'ultimo secondo dell'ultimissima partita. «Con Vanja c'è un buonissimo rapporto, di sana competizione». Vanja è Milinkovic Savic, l'alter ego di Meret, ventidue milioni per avere un portiere diverso, bravo con i piedi: «L'importante è lavorare bene e farsi trovare pronti per la partita, indipendentemente da ch giocherà». Lo scrive Gazzetta.

