Gazzetta - La nuova vita tattica di Anguissa e Lobotka: cosa è cambiato con l'arrivo di Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nota una differenza tra Anguissa e Lobotka tra la gestione Spalletti e quella attuale di garcia. Entrambi hanno cambiato qualcosa dal punto di vista tattico e non solo:

"Sotto la gestione di Rudi Garcia, è cambiato in modo marcato l’atteggiamento di Anguissa e Lobotka. Entrambi infatti tendono a muoversi e giocare il pallone decisamente più decentrati verso sinistra. Non solo perché è su quel lato che il Napoli preferisce creare, assecondando l’estro di Kvaratskhelia, ma anche perché il tecnico vuole che in fase di possesso la squadra si disponga con due mediani puri e Zielinski più libero di svariare sulla trequarti.

Con Spalletti, lo slovacco era tenuto a giocare principalmente nell’area centrale del rettangolo di gioco e in generale distribuendo di più la propria presenza, mentre Anguissa aveva un ambito di azione più limitato alla propria zona di campo sul centrodestra, abbassandosi talvolta nel mezzo".