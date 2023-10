Gazzetta - Inter-Roma, perché la questura ha vietato i fischietti contro Lukaku

Perchè il questore di Milano ha vietato 30.000 fischietti per Inter-Roma? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perchè la rpotesta della Curva Nord interista verso Romelu Lukaku è di fatto stata bloccata. Si sarebbe fatto riferimento alle NOIF sulla tutela dell’ordine pubblico, in base al quale vanno presi «tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia». In generale, un così alto numero di fischietti, alla lunga, avrebbe potuto creare un clima pericoloso per la gestione dell’ordine pubblico: accolta questa segnalazione, il questore avrebbe preso la decisione di vietare l’iniziativa.