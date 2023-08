Buona la prima per Garcia! Cerca nuove soluzioni ma non stravolge il Napoli: voti e pagelle dei quotidiani

Notizie calcio. Il Napoli di Rudi Garcia vince per 3-1 in rimonta a Frosinone e parte con il piede giusto all'esordio in campionato.

Frosinone-Napoli 1-3, pagelle Garcia

C'era curiosità per vedere il primo Napoli targato Rudi Garcia, con il tecnico francese che ha superato a voti alti il primo esame:

Gazzetta 7 - Non è Spalletti e sta cercando nuove soluzioni senza però snaturare il Napoli. Si ve verso una mediana a due, meno spettacolare e più cinico?

Corriere dello Sport 6,5 - Vince la prima, ma la prima diventa buona quando arrivano i mostri: Osi, Di Lorenzo, Zielinski. Non è ancora il Napoli che divora, anzi ieri ha tremato, ma il tempo è dalla sua.

Tuttosport 6,5 - Non stravolge il Napoli e lo mette in campo con la stessa logica tattica che ha portato lo scudetto.