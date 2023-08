Gabri Veiga ha già le valigie pronte: aspetta un segnale per sbarcare a Roma per le visite già programmate, cosa manca

Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di Gabri Veiga in queste prossime ore. Mancano due dettagli per chiudere definitivamente l'accordo e far partire il giocatore del Celta Vigo in direzione Napoli.

Gabri Veiga

Calciomercato Napoli: Gabri Veiga aspetta l'ok per le visite mediche

Napoli - Ci sono aggiornamenti per la questione Gabri Veiga che tiene banco in casa Napoli. Il giovane talento del Celta Vigo aspetta un segnale dal Napoli per poi partire verso Roma per le visite mediche. Da risolvere ancora due aspetti come riportato dal Corriere dello Sport:

quello legato ai diritti d'immagine;

importanti dettagli economici.

Non vede l'ora di trasferirsi a Napoli e giocare la Champions League quello che può essere il prossimo acquisto e centrocampista azzurro Gabri Veiga, attende la telefonata giusta per il suo viaggio verso Roma dove sono programmate da giorni le sue visite mediche.

Problemi nati negli ultimi giorni negli scambi di documenti, ma il Celta Vigo è pronto a venderlo al Napoli e Gabri Veiga vuole il Napoli. Si chiuderà sulla base di 35 milioni più bonus (compresa una percentuale del 5% sulla futura rivendita).