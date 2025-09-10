Lang, l'agente: "La passione incontra il fuoco, Napoli sussurra e Noa subito sedotto" | FOTO
Calciomercato Napoli, le ultime news: l'agente di Noa Lang commenta l'affare via social
Calciomercato SSC Napoli - Ali Dursun, agente di Noa Lang della HCM Sports Management, via Instagram ha commentato il trasferimento in azzurro dell'ala:
"Alcuni trasferimenti sono più grandi del calcio stesso. Napoli sussurra. Noa ascolta. La passione incontra il fuoco. La storia incontra il futuro. Inizia un nuovo capitolo di grandezza - in blu".
