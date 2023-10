Caso scommesse, la Juventus continuerà a pagare stipendio pieno a Fagioli: i dettagli

Notizie calcio. Da oggi inizia la squalifica di Nicolò Fagioli (7 mesi più 5), centrocampista della Juventus finito al centro dello scandalo scommesse.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sulla situazione Fagioli-Juventus:

Già da tempo la Juventus tutta si è stretta attorno Fagioli da tempo, da quando ha chiesto aiuto palesando la sua difficoltà a gestire la tendenza al gioco d’azzardo. Allegri e i compagni lo supportano da settimane, come i dirigenti. La squalifica è effettiva da oggi ma al contrario di Pogba, che è stato sospeso per doping, Fagioli potrà continuare ad allenarsi regolarmente alla Continassa e non ci saranno sospensioni o tagli dello stipendio: Nicolò, che ha rinnovato il contratto nell’estate 2022, continuerà a guadagnare 1 milione di euro.