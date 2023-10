Esonero Garcia? De Laurentiis ha chiamato seriamente tre allenatori! Ecco i sondaggi

"Garcia, non stare sereno". Titola così l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, aleggiando l'ipotesi dell'esonero per l'allenatore del Napoli, reduce dall'ennesima sconfitta in campionato contro la Fiorentina.

Il quotidiano racconta della rabbia espressa dal tecnico francese negli spogliatoi del Napoli dopo la partita e dell'incontro che c'è stato ieri mattina tra Garcia e i dirigenti del Napoli (assente invece De laurentiis). Dall'incontro si è usciti con una certezza: per il momento Rudi Garcia non rischia l'esonero, ma solo per il momento. Certo è che adesso però il presidente De Laurentiis si aspetta un netto e deciso cambio di rotta, a partire dalle prossime partite contro Verona, Union Berlino e Milan.

Nuovo allenatore Napoli

Ultime notizie. Secondo Il Mattino, De Laurentiis ha già iniziato seriamente a fare il giro di consultazioni e ha chiamato Tudor, Galtier e Conte. Queste le reazioni dei tre allenatori: Tudor farebbe salti di gioia per allenare il Napoli, Galtier ha espresso gli stessi dubbi sollevati a giugno, mentre Conte non ha affatto abbassato le richieste economiche.