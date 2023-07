Calciomercato Napoli - Il mercato entra nel vivo, così come ha inizio la stagione 2023-2024 della SSC Napoli. Nuovo allenatore, nuovi sponsor e una nuova era per la squadra di Aurelio De Laurentiis.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, la settimana prossima sarà decisiva e potrebbero arrivare i primi annunci in un mercato che il presidente Aurelio De Laurentiis sta conducendo direttamente, senza far trapelare le sue mosse.