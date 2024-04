Gazzetta - De Laurentiis pronto a tutto per avere Conte: ingaggio top e carta bianca sul mercato

De Laurentiis torna alla carica per Antonio Conte si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli sembra disposto davvero a tutto pur di avere la firma dell'allenatore salentino che si è preso un anno di stop dopo l'addio con il Tottenham. Il presidente lo sta corteggiando da mesi. Non a caso, quando fu esonerato Rudi Garcia, iniziarono a circolare le prime voci su un possibile approdo di Conte sulla panchina degli azzurri.

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis per avere Antonio Conte sarebbe innanzitutto disposto a riconoscergli un ingaggio top. Una cifra probabilmente tra le più alte che un allenatore abbia mai ricevuto durante la sua gestione presidenziale. ADL è convinto che anche senza Europa, Conte sarebbe comunque una calamita per attirare campioni all'ombra del Vesuvio. Anche sulle scelte di mercato il patron andrebbe incontro alle richieste dell'allenatore ex Inter e Juventus. Ecco cosa si legge nel dettaglio su Gazzetta:

"Il Napoli ha la liquidità per puntare a giocatori importanti e avrà altri 100 milioni da investire una volta ceduto Osimhen. Un margine di manovra enorme, che potrebbe pure essere decisivo per convincere lo stesso Conte ad accettare l’incarico. Ovviamente, Antonio vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche: vorrà essere lui a scegliere il post Osimhen, il centravanti che dovrà far decollare il suo progetto.

De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato. Per intenderci, se Conte volesse un giocatore come Lukaku – età avanzata e ingaggio pesante – Aurelio sarebbe pronto a fare uno sforzo. E non solo per la punta, visto che – con o senza Conte - ci sarà bisogno di almeno un top player per reparto per riportare in alto il Napoli".