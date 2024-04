De Laurentiis e Manfredi oggi a Palazzo Chigi per un incontro importantissimo

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito all'incontro che ci sarà oggi a Roma tra Aurelio De Laurentiis, il Ministro Fitto e il sindaco Gaetano Manfredi:



"Piano per un nuovo stadio a Bagnoli: questa mattina alle 10 Aurelio De Laurentiis sarà a Roma per incontrare il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto. Con lui il sindaco Gaetano Manfredi e Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia. De Laurentiis vuole presentare il progetto per la realizzazione del nuovo stadio a Bagnoli, perché, all’improvviso, il patron azzurro ha indicato nei terreni dell’ex Italsider, la zona ideale per realizzare il nuovo impianto, in particolare nell’area del parco dello sport. Piano di non semplice realizzazione, considerando che per quella zona sono stati già approvati e finanziati altri interventi. Il sindaco Manfredi, comunque, si è fatto promotore dell’incontro nonostante abbia più volte ribadito che la soluzione preferita dal Comune sia quella di una riqualificazione dello stadio Maradona pe renderlo idoneo per gli Europei".