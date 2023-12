Da Torino - La Juve farà leva su Milik e Szczesny per convincere Zielinski

Napoli Calcio - Il portale bianconero TuttoJuve scrive sulla possibilità di un arrivo a Torino del centrocampista Piotr Zielinski:

"Sfida sul campo ma anche sul mercato dove Zielinski è tornato ad essere un nome sostenibile per i bianconeri, un colpo potenzialmente perfetto per un centrocampo di domani che potrebbe essere formato da Locatelli, Rabiot e Zielinski con qualità e quantità e possibili gol. Zielinski a zero sarebbe un ottimo colpo, totalmente sostenibile, un ingaggio da 5 milioni che verrebbe compensato da alcune partenze nel o te ingaggi come quella di Pogba, come quella di Alex Sandro o l'adeguamento di Rugani che passerà da 3 a 1,5 milioni circa. Per Zielinski c'è da battere la concorrenza dell'Inter, ma i bianconeri proveranno a fare leva su Arek Milik e Szczesny, connazionali del giocatore del Napoli e potenziali sponsor del loro connazionale"