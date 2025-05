Ultim'ora: Sudakov-Napoli, lo Shakhtar ha rifiutato! Moretto-Romano: "Offerta non allineata alle richieste"

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su Sudakov! Già oggi il giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato che lavora in team con Fabrizio Romano, aveva svelato l'offerta del Napoli allo Shakhtar Donetsk per il talento ucraino classe 2002.

Ora emergono nuovi dettagli e Moretto riferisce le cifre dell'offerta verbale presentata dalla SSC Napoli allo Shakhtar Donetsk:

35 milioni di euro più 5 milioni di bonus in 5 anni.

Tuttavia, lo Shakhtar avrebbe rifiutato l'offerta del Napoli: la formula proposta non convince a pieno il club ucraino: "Non c’è ancora green light da parte dello Shakhtar Donetsk alla struttura dell’operazione proposta dal club azzurro. L’offerta presentata nelle ultime ore non è ancora allineata alle richieste dello Shakhtar", scrive Moretto su X.

Fabrizio Romano conferma: "Il Napoli ha contattato lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov; ma il club vuole più di quanto offerto, ovvero gli oltre € 35 milioni offerti, per dare il via libera alla cessione. Si ritiene che Sudakov sia interessato a un eventuale trasferimento al Napoli, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo tra i due club".