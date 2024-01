CorSport - La squadra sente di lavorare male, Mazzarri non trova rimedi! Con la Salernitana Zielinski out

Ultime notizie Napoli - Il terzo giorno di ritiro del Napoli è filato via esattamente come gli altri due: allenamenti, due chiacchiere, un po’ di smartphone e Play, le carte, tanti sguardi all’insù. Ne parla il Corriere dello Sport.

Sabato qualcosa cambierà nella formazione: Simeone, la grande ombra ingiustificata di un Mazzarri in confusione, dovrebbe prendere il posto di Raspadori al centro dell’attacco; e Gaetano, invece, quello di Zielinski a centrocampo.

“Il fatto è che non c’è un solo problema da risolvere, ma una catena di problemi che hanno creato un ingranaggio perverso e vizioso come certi circoli tossici: la squadra sente di lavorare male, l’allenatore non riesce a trovare la chiave tecnico-tattica, l’umore collettivo peggiora e la tensione sale.

Il pensiero dominante dell’anima-calciatori è che la normalità e l’aria delle famiglie sarebbero forse servite più del ritiro, ma aDL ha deciso la strada e tutti l’hanno seguita”