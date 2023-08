CorSport - Gabri Veiga ha detto sì al Napoli: la reazione quando è arrivata l'offerta degli azzurri

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Gabri Veiga per il centrocampo del Napoli. Lo spagnolo sarebbe l'erede di Piotr Zielinski il quale sembra ormai destinato a giocare in Arabia Saudita. Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Veiga avrebbe detto sì al Napoli. Ora la palla passa alle due società.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Gabri Veiga:

"Perché intanto Gabri Veiga ha detto sì, è frastornato da questo mercato nel quale, per un po’, ha intravisto il Chelsea e poi il Liverpool, dunque la Premier, che sono improvvisamente evaporati; e quando si è ripresentato il Napoli, ha comunque assaporato l’ebbrezza di una esperienza inaspettata, in un campionato che arricchisce, con i campioni d’Italia che lo porterebbero in giro in Champions e gli consentirebbero di vivere emozioni insospettabili. La trattativa ha i suoi tempi, ovviamente".