Dazn, De Giuseppe: "Bologna? Vi racconto cosa mi ha detto Saelemaekers"

Calciomercato Napoli - Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Da quando andò via Mihajlovic il Bologna iniziò a programmare con l’esperienza prima di Bigon, poi di Sabatini ed ora di Sartori. C’è voluta pazienza ed il saper aspettare i giocatori. Saelemaekers mi ha raccontato che ad inizio stagione era scocciato per la cattiva forma fisica, ma mi diceva che era sorpreso del fatto che al Bologna lo aspettassero. Non a caso nel girone di ritorno ha fatto benissimo”.