Fiorentina-Monza 2-1, è finita così il posticipo di questa giornata di Serie A. Una notizia tra l’altro non positiva per gli azzurri scalati al 9° posto dopo il successo viola.

"Juve mer**", il labiale della tifosa viola prima di Fiorentina-Monza

Tuttavia, oltre al risultato in sé, una scena del prepartita ha attirato l'attenzione in rete lì dove non sfugge niente. Una piccola tifosa Viola, in campo coi calciatori, si è lasciata andare a un labiale piuttosto chiaro al momento in cui è stata ripresa dalla telecamera. Ovvero: "Juve me**a".