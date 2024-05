“Oltre a pensare ad allenatore e giocatori, bisogna considerare che il Napoli è la società che ha pagato più multe in assolute per mancate conferenze stampa: siamo a 100 mila euro. Anche questo tipo di gestione bisogna cambiare per rilanciare il Napoli. Si può mettere la faccia in questi casi. Anzi dirò di più: avrei mandato Lobotka a parlare sabato poiché era disperato in campo dopo la sconfitta”; così Franco Ordine ospite a Il Bello del Calcio su Televomero.Â