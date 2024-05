Rambaudi: "Prenderò insulti, ma l'unico che poteva salvare questa stagione era lui"

"La verit√† √® che Spalletti aveva capito gi√† tutto questo dalla passata stagione, dai quarti di finale di Champions League: ha compreso che questi giocatori hanno ottenuto il massimo e che oltre questo non si potesse andare. Sapete chi poteva mettere¬†a posto questa stagione? Prender√≤ insulti e tutto ma lo dico:¬†era Mazzarri. Con la sua idea difensiva ha dato l‚Äôimpressione che la squadra fosse pi√Ļ quadrata e ordinata e non c'era Osimhen.¬†Mazzarri non ha avuto le pa**e¬†di andare per la sua strada come stava facendo, cambiando poi dopo due partite. Eppure poteva andare diversamente". Cos√¨ Roberto Rambaudi, ex calciatore, durante Il Bello del Calcio in diretta su Televomero.¬†