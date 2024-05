Cm.com - Lukaku-Roma, scontato l'addio a fine stagione

Calciomercato, arrivano conferme su Romelu Lukaku sul mercato. L’attaccante belga di 31 anni lascerà la Roma a fine stagione dopo il prestito di quest’estate.

Calciomercato Napoli, Lukaku sul mercato

Come infatti confermano i colleghi di Calciomercato.com, è praticamente scontato l’addio del centravanti in giallorosso: in casa capitolina si cerca infatti già un attaccante per il prossimo campionato, in quanto Tammy Abraham e Sardar Azmoun da soli non bastano. Il Chelsea sembra abbia fissato anche il prezzo per il bomber di Anversa: 40 milioni di euro.