Soulé: "Futuro? Vediamo in estate, ora penso solo a salvare il Frosinone"

Calciomercato - Quale futuro per Mathias Soulé a fine stagione? L’attaccante argentino di proprietà della Juventus è stato accostato a più riprese anche al Napoli in vista dell’arrivo di Giovanni Manna come Ds.

Calciomercato, Soulé parla del futuro

“Futuro? Non lo so, non penso a dopo l'estate. Ho la testa solo per le ultime due partite del Frosinone, speriamo di poter raggiungere l'obiettivo della salvezza, magari con la prima vittoria fuori casa che non è ancora arrivata". Così il calciatore intervistato da Tmw a margine del "Memorial Maestrelli" a Latina