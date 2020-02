Emergenza Coronavirus, tre gare rinviate in Serie A: incerte le date di recupero, l'Inter rischia di giocare l'Europa League a porte chiuse

Ultime notizie calcio. Il Coronavirus continua a far tremare l'Italia: il numero dei contagi è in forte aumento al Nord, con la Lombardia ed il Veneto che hanno cautelativamente sospeso le attività sportive. Ieri in serata è arrivata anche la notizia della decisione del Governo del rinvio di tre partite in Serie A nel quadro delle misure d'emergenza per circoscrivere la diffusione dell'epidemia.

Coronavirus, tre rinvii in Serie A: le date dei possibili recuperi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento non è facile capire quando potranno essere recuperate le gare (Inter-Samp, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo). In particolare la posizione dell'Inter è quella maggiormente complessa: la formazioni nerazzurra è impegnata settimana prossima nel ritorno di Europa League contro il Ludogorets, ed in tale occasione la Uefa potrebbe decidere di far disputare il match a porte chiuse. Per quanto riguarda il match contro la Samp, invece, le date sono davvero poche e molto dipenderà dal cammino europeo della squadra di Conte.