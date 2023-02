"Nessun fischio o segno di disapprovazione" CorSport se la prende anche con chi ha accettato in silenzio la vergogna del Picco

Calcio Napoli - "Oh mama, mama, mama, oh mama, mama, sai perché mi batte il corazon? È morto Maradona, è morto Maradona, oh, mama, innamorato sono" questo coro e non solo si è alzato ieri da una parte dello stadio Picco di La Spezia durante la gara tra i padroni di casa ed il Napoli. Il Corriere dello Sport sottolinea come a questi cori su Diego ed il Vesuvio nessuno dei presenti allo stadio spezzino si fosse dissociato con fischi e quanto altro.

Cori Maradona e Vesuvio Spezia Napoli

Il Corriere dello Sport ci va giù duro contro chi non si è dissociato da questa vergogna di Spezia-Napoli che va ben oltre il calcio e lo spettacolo che invece i ragazzi di Spalletti (anche lui insultato dai tifosi dello Spezia) hanno dimostrato in campo: