Confronto segreto tra Acerbi e i dirigenti dell'Inter, spunta ancora un'altra versione sul caso Juan Jesus

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso Juan Jesus-Acerbi:

"Al centro della bufera c’è invece Francesco Acerbi, che deve difendersi da una grave accusa di razzismo e dovrà dare una spiegazione almeno plausibile per confutare le immagini tv: all’apparenza più che sufficienti per inchiodare alle sue responsabilità il difensore dell’Inter. Il labiale e pure la plateale gestualità delle sue scuse nei confronti del collega del Napoli sono infatti in contrasto con la successiva tesi sostenuta dal giocatore nerazzurro, che è già stato escluso dalla Nazionale e rischia una pesante squalifica, da dieci giornate in su. « Non ho detto niente di male, è stato soltanto un malinteso. Sono stato sempre contro ogni forma di discriminazione».

Acerbi nel confronto segreto coi dirigenti dell’Inter avrebbe riferito ancora un’altra versione. «Cosa ho detto al mio avversario? Ti faccio nero... » . Chissà se avrà il coraggio di ripeterlo anche davanti agli ispettori federali, che lo interrogheranno domani".