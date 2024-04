Clima di smobilitazione a Castel Volturno, spunta il gesto estremo di Di Lorenzo per dare una scossa ai compagni

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli. Il quotidiano si sofferma su un gesto compiuto dal capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo:

"Ognuno per sé è diventato illeit motiv di Castel Volturno, dove gli azzurri si sono ritrovati ieri pomeriggio per riprendere la preparazione, in un clima a metà strada fra smobilitazione e mestizia. Per dare il buon esempio e una scossa il capitano Giovanni Di Lorenzo si è presentato con due ore e mezza di anticipo al Training Center".