Cdm - Scambio Sirigu-Gollini, è fatta: lunedì le visite mediche e spunta la cifra per il riscatto dall'Atalanta. Si lavora per Ounahi, c'è ottimismo in casa Napoli

Il campo è la priorità ma si pensa anche al mercato in casa Napoli. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, è stato perfezionato lo scambio Sirigu-Gollini con la Fiorentina:

"Lunedi dovrebbero esserci le visite mediche, Gollini approda in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8,5 milioni di euro dall’Atalanta proprietaria del cartellino. Si lavora per il futuro su Ounahi, il Napoli ha frequenti contatti con il suo entourage per battere la concorrenza del Leeds. Non c’è ancora l’intesa con l’Angers ma filtra ottimismo, è sempre tempo di programmare per il Napoli".