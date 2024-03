Cancelo ammette: "Al Napoli la pressione della vittoria è uguale alla nostra del Barcellona"

Nell'intervista rilasciata da Joao Cancelo alla Gazzetta dello Sport, il difensore fa un paragone tra Barcellona e Napoli. A suo dire, c'è la stessa identica pressione tra le due piazze che vogliono sempre primeggiare e, quando capita un'annata non brillante come quella attuale, diventa molto complicato giocarci:

Non è stato un anno facile.

«No, proprio no. Il Barcellona è un club molto particolare. Il Mister ha detto che se ne va, la squadra ha avuto alti e bassi per tutta la stagione, una dinamica difficile da spiegare ma il calcio ti dà sempre la possibilità di redimerti e una vittoria contro il Napoli sarebbe questo, una rivendicazione, la nostra stagione prenderebbe un altro aspetto. Nel calcio ci sono momenti buoni e momenti meno buoni come nella vita e noi dobbiamo restare positivi e uniti. Sa una cosa?».

Prego.

«Rispondendo alla domanda su di noi mi viene in mente il Napoli. Il calcio è uno sport strano. Anche il loro è un anno difficile. Vincono lo scudetto giocando in maniera spettacolare, devono cambiare allenatore, scelgono, e non va bene. Cambiano, e non va bene, così cambiano ancora. Succede. Ci provi, in buona fede, e non funziona. E al Napoli la pressione della vittoria è uguale alla nostra del Barcellona».